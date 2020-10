Striscia la Notizia | Valentino Picone positivo al test sierologico

Leggi su tvblog

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo ladi oggi riguarda la positività al COVID-19 di Gerry Scotti, anche, conduttore dilainsieme a Salvatore Ficarra, è risultatoal, quindi, non sarà presente dietro il bancone del telegiornale satirico di Antonio Ricci per quanto riguarda la puntata di stasera. Accanto a Ficarra, ci sarà Cristiano Militello, il comico e conduttore radiofonico che, dal 2004, si occupa della rubricalo Striscione nella quale commenta ironicamente la giornata del campionato di Serie A, conclusasi il giorno prima, e intervista tifosi ai quali chiede di salutare i conduttori. Cristiano Militello, seppur per cause di forza ...