Serie D, colpo a sorpresa: Hernan Barcos ad un passo dal FC Messina. I dettagli (Di lunedì 26 ottobre 2020) Hernan Barcos ad un passo dal ritorno in Europa.FC Messina, il presidente Arena è sicuro: “Rifoma inevitabile, giocheremo in Serie C”Il FC Messina è pronto a mettere a segno un colpo importante, con l'esperto attaccante argentino - reduce dall'esperienza in Bangladesh con il Bashundhara Kings - che potrebbe firmare nei prossimi giorni il contratto che lo legherà al club siciliano per un anno.Secondo quanto riportato da 'Tyc Sports', la trattativa sarebbe ormai in fase avanzata e potrebbe essere ufficializzata entro la prossima settimana, quando El Pirata sbarcherà in Sicilia e si sottoporrà alle visite mediche di rito. Un giocatore che vanta anche quattro presenze con la maglia della Nazionale argentina al fianco di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020)ad undal ritorno in Europa.FC, il presidente Arena è sicuro: “Rifoma inevitabile, giocheremo inC”Il FCè pronto a mettere a segno unimportante, con l'esperto attaccante argentino - reduce dall'esperienza in Bangladesh con il Bashundhara Kings - che potrebbe firmare nei prossimi giorni il contratto che lo legherà al club siciliano per un anno.Secondo quanto riportato da 'Tyc Sports', la trattativa sarebbe ormai in fase avanzata e potrebbe essere ufficializzata entro la prossima settimana, quando El Pirata sbarcherà in Sicilia e si sottoporrà alle visite mediche di rito. Un giocatore che vanta anche quattro presenze con la maglia della Nazionale argentina al fianco di ...

Il presidente Resca: danno gravissimo per il nostro settore e l'intera filiera. Di Matteo (Nuovo di Ferrara): i teatri sono i contenitori pubblici più sicuri ...

