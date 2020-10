Serie A in crisi, spunta l’idea “paracadute” per gli stipendi (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’emergenza Coronavirus espone il calcio al rischio default. Il 16 novembre scade il termine per pagare gli stipendi di settembre e ad oggi – scrive Repubblica –, almeno 15 società su 20 di Serie A non saprebbero come fare. Il presidente della Serie A, Paolo Dal Pino, ha già lanciato l’allarme. Il problema dei club … L'articolo Serie A in crisi, spunta l’idea “paracadute” per gli stipendi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’emergenza Coronavirus espone il calcio al rischio default. Il 16 novembre scade il termine per pagare glidi settembre e ad oggi – scrive Repubblica –, almeno 15 società su 20 diA non saprebbero come fare. Il presidente dellaA, Paolo Dal Pino, ha già lanciato l’allarme. Il problema dei club … L'articoloA inl’idea “paracadute” per gliè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

