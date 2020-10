Rissa al centro commerciale di Arese, carabinieri aggrediti: due arresti (Di lunedì 26 ottobre 2020) carabinieri aggrediti a “il centro” di Arese, dove sono intervenuti per sedare una Rissa: contro di loro calci, spintoni e insulti ed è pure spuntato un coltello. Nei guai due fratelli: uno di 21 anni, arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale (sarà processato questa mattina per direttissima) e l’altro un 17enne che dovrà rispondere … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 26 ottobre 2020)a “il” di, dove sono intervenuti per sedare una: contro di loro calci, spintoni e insulti ed è pure spuntato un coltello. Nei guai due fratelli: uno di 21 anni, arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale (sarà processato questa mattina per direttissima) e l’altro un 17enne che dovrà rispondere … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

matteosalvinimi : Rissa tra immigrati nel centro di accoglienza di Siculiana, ad Agrigento, con un poliziotto ferito e portato in osp… - ilNotiziarioInd : Rissa al centro commerciale di Arese, carabinieri aggrediti: due arresti - peppesava : RT @Ragusanews: Tunisino ai domiciliari fa rissa in centro a Vittoria - Ragusanews : Tunisino ai domiciliari fa rissa in centro a Vittoria - BentleyMorreale : RT @qn_lanazione: Scoppia la rissa in centro a #Siena, studente aggredito: 'Mi hanno spaccato un bicchiere sulla mano' -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa centro Rissa al centro commerciale di Arese Il Sole 24 ORE Tunisino ai domiciliari fa rissa in centro a Vittoria

Vittoria - I Carabinieri della Stazione di Vittoria, congiuntamente a personale del Commissariato di Vittoria, hanno tratto in arresto in esecuzione di un ordine di aggravamento di misura cautelare em ...

Avellino, rissa prima del coprifuoco spunta anche una pistola

La lite con tanto di pistola prima del coprifuoco scattato per l'emergenza Coronavirus. Un altro sabato sera movimentato nei pressi dei luoghi della movida cittadina. Quando mancava un ...

Vittoria - I Carabinieri della Stazione di Vittoria, congiuntamente a personale del Commissariato di Vittoria, hanno tratto in arresto in esecuzione di un ordine di aggravamento di misura cautelare em ...La lite con tanto di pistola prima del coprifuoco scattato per l'emergenza Coronavirus. Un altro sabato sera movimentato nei pressi dei luoghi della movida cittadina. Quando mancava un ...