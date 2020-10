Renzi attacca Dpcm Conte. Zingaretti replica, non si può stare nel governo e poi contestare (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferirà al Parlamento giovedì prossimo sulle misure Contenute nell'ultimo Dpcm per ridurre i contagi del coronavirus. Lo apprende l'ANSA da fonti parlamentari di maggioranza. Conte sarà prima alla Camera, alle 9.30, quindi al Senato Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio Giusepperiferirà al Parlamento giovedì prossimo sulle misurenute nell'ultimoper ridurre i contagi del coronavirus. Lo apprende l'ANSA da fonti parlamentari di maggioranza.sarà prima alla Camera, alle 9.30, quindi al Senato

FirenzePost : Renzi attacca Dpcm Conte. Zingaretti replica, non si può stare nel governo e poi contestare - nicolettagrima2 : RT @chierici1950: Renzi,al governo,attacca il governo.Zingaretti,al governo con Renzi,attacca Renzi.Sarà tutto bellissimo. - chierici1950 : Renzi,al governo,attacca il governo.Zingaretti,al governo con Renzi,attacca Renzi.Sarà tutto bellissimo. - CrBarbarini : #Renzi scopre che il suo partito sostiene il governo quindi attacca il #Dpcm cavalcando il malcontento .Se non vi f… - sfrenz800 : Ma Renzi che attacca il #Dpcm per fare un po’ di demagogia ma quanto fa schifo? -