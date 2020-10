Real Madrid | Modric | “Pallone d’Oro? Miglior momento della carriera CR7 un vero leader | vi spiego perché”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Futuro? Ho ancora un anno ale poi vedremo.Così Luka, centrocampista croato delintervenuto ai microfoni di FourFourTwo in merito a temi legati alla stretta attualità del club blanco e non solo. Dopo la vittoria del Pallone d'Oro nel 2018, il classe '85 ha dovuto subire una rivoluzione tattica e generazionale figlia anche dell'addio di CR7 alle merengues. Proprio del fenomeno oggi in forza alla Juventus ha parlato, che ha ricordato le parole del portoghese in seguito alla sua personale vittoria del prestigioso riconoscimento personale assegnato da France Football: “Se ci siamo sentiti? Sì, certo. Eravamo ancora in contatto e quando ho vinto mi ha scritto. Ancora oggi siamo in contatto. ...