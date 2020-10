Proteste contro il Dpcm: da Nord a Sud insorge la polemica – VIDEO (Di lunedì 26 ottobre 2020) In queste ultime ore, Milano è presa d’assalto dai manifestanti: da Nord a Sud insorgono le Proteste contro il Dpcm. Anche a Napoli e Torino si susseguono le manifestazioni anti-Conte L’approvazione del nuovo Dpcm ha creato malumori in tutta Italia. Da Nord a Sud, i lavoratori penalizzati dal decreto sono scesi in piazza per protestare. … L'articolo Proteste contro il Dpcm: da Nord a Sud insorge la polemica – VIDEO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 26 ottobre 2020) In queste ultime ore, Milano è presa d’assalto dai manifestanti: daa Sud insorgono leil. Anche a Napoli e Torino si susseguono le manifestazioni anti-Conte L’approvazione del nuovoha creato malumori in tutta Italia. Daa Sud, i lavoratori penalizzati dal decreto sono scesi in piazza per protestare. … L'articoloil: daa Sudlaproviene da YesLife.it.

Corriere : Le proteste in piazza di ristoratori, negozianti e cittadini contro il Dpcm: «È la fine, chiuderemo» - Corriere : Proteste e scontri, da Torino a Catania cittadini in piazza contro le misure anti-Covid - SkyTG24 : Napoli, manifestazione nel quartiere Vomero contro le restrizioni anti-Covid. VIDEO - PulciniRemo : Milano, proteste contro le misure anti Covid: tensioni in centro, lanciate bombe carta e molotov - kiwivoI6 : raga mi fate morire, sappiate che le proteste, motolov e bombe carta stanno scoppiando contro la polizia pure a mil… -