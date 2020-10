Pioli: “Non siamo soddisfatti, potevamo vincerla. Importante che la A continui” (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo il 3-3 di San Siro contro la Roma, Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport: “I miei calciatori non sono soddisfatti, abbiamo dei rimpianti. Quando vai tre volte in vantaggio è normale che ti aspetti di vincerla, abbiamo avuto anche più occasioni e potevamo riuscirci. Tatarusanu? Tutti i giocatori, anche i fuoriclasse, commettono errori, non possiamo addossare colpe. Lui è un portiere forte, era all’esordio ed è capitato. Pubblico? 1000 spettatori non sono molti, ma devo dire che la differenza si sentiva. Un passo indietro che si percepisce, non è bello sentire solo le mie urla. In ogni caso, credo sia Importante che la Serie A e il calcio continui, speriamo di regalare due ore di svago o di gioia a molte persone in questo momento ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo il 3-3 di San Siro contro la Roma, Stefanoha parlato a Sky Sport: “I miei calciatori non sono, abbiamo dei rimpianti. Quando vai tre volte in vantaggio è normale che ti aspetti di, abbiamo avuto anche più occasioni eriuscirci. Tatarusanu? Tutti i giocatori, anche i fuoriclasse, commettono errori, non posaddossare colpe. Lui è un portiere forte, era all’esordio ed è capitato. Pubblico? 1000 spettatori non sono molti, ma devo dire che la differenza si sentiva. Un passo indietro che si percepisce, non è bello sentire solo le mie urla. In ogni caso, credo siache la Serie A e il calcio continui, speriamo di regalare due ore di svago o di gioia a molte persone in questo momento ...

