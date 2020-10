Padoin: “Con Conte volava di tutto nello spogliatoio. Pogba? Mai visto uno come lui” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Simone Padoin si racconta e lo fa a Cronache di spogliatoio parlando a lungo del suo periodo indimenticabile alla Juventus con la quale ha vinto davvero tutto. L'esterno si è soffermato in modo particolare sul rapporto con Antonio Conte e l'arrivo a Torino di Pogba.Padoin: da Conte e Pogbacaption id="attachment 158993" align="alignnone" width="594" Conte (getty images)/caption"Da allenatore il discorso che ci fece quando mancavano 4 gare fu decisivo per il primo scudetto", racconta Padoin. "Ci disse di crederci perché il Milan era in difficoltà, l’impatto a livello motivazionale fu veramente pauroso. Capitava che volasse di tutto a fine primo tempo quando non era ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 26 ottobre 2020) Simonesi racconta e lo fa a Cronache diparlando a lungo del suo periodo indimenticabile alla Juventus con la quale ha vinto davvero. L'esterno si è soffermato in modo particolare sul rapporto con Antonioe l'arrivo a Torino di: dacaption id="attachment 158993" align="alignnone" width="594"(getty images)/caption"Da allenatore il discorso che ci fece quando mancavano 4 gare fu decisivo per il primo scudetto", racconta. "Ci disse di crederci perché il Milan era in difficoltà, l’impatto a livello motivazionale fu veramente pauroso. Capitava che volasse dia fine primo tempo quando non era ...

ItaSportPress : Padoin: 'Con Conte volava di tutto nello spogliatoio. Pogba? Mai visto uno come lui' - - 2Mancuso : @GarauPina Pina li sa fare: e' Conte che li ha resettati. Lui e' per i Padoin, i D'Ambrosio, l'altro che ha giocato… - IRebell05 : @GianniJ08 Grande potenziale poco cervello. Ha raccolto più un piede storto come padoin con il suo impegno che uno… - infoitsport : Padoin: 'Con Conte ho imparato a giocare davvero a calcio. Vidal? Un pazzo totale' - infoitsport : Padoin: 'Ho subito accettato la rescissione con l'Ascoli. Vorrei allenare le giovanili' -

Ultime Notizie dalla rete : Padoin “Con Napoli, la Supercoppa è tua | Battuta la Juve dopo rigori infiniti, è festa grande... Il Mattino