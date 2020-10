Musumeci: «Dobbiamo prepararci al peggio. Servono posti letto per i positivi e per le terapie intensive» (Di lunedì 26 ottobre 2020) «Mai si è avvertita la necessità di essere solidali e uniti come in questo momento. A cominciare da chi, a qualsiasi livello, rappresenta le istituzioni pubbliche. E perciò ha il dovere di non cedere a impulsi emotivi e di scegliere quel che è giusto e non quel che appare utile. Anche in Sicilia Dobbiamo prepararci al peggio. Servono sempre più posti letto per i positivi bisognosi di cure e sempre più posti di terapia intensiva per chi è in grave difficoltà». Ad affermarlo è il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Musumeci: no agli egoismi e alle guerre di campanile «Ma, assieme ai posti ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 ottobre 2020) «Mai si è avvertita la necessità di essere solidali e uniti come in questo momento. A cominciare da chi, a qualsiasi livello, rappresenta le istituzioni pubbliche. E perciò ha il dovere di non cedere a impulsi emotivi e di scegliere quel che è giusto e non quel che appare utile. Anche in Siciliaalsempre piùper ibisognosi di cure e sempre piùdi terapia intensiva per chi è in grave difficoltà». Ad affermarlo è il presidente della Regione Siciliana, Nello: no agli egoismi e alle guerre di campanile «Ma, assieme ai...

