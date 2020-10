Milan-Roma 3-3, Pistocchi: “Arbitraggio comico di Giacomelli” (Di martedì 27 ottobre 2020) “Arbitraggio comico di Giacomelli“. È categorico il noto giornalista Maurizio Pistocchi nel commentare la direzione di gara dell’arbitro Giacomelli in Milan-Roma 3-3, partita condizionata da due rigori piuttosto dubbi. “Il rigore concesso alla Roma per fallo di Bennacer su Pedro? Il fallo se c’è è di Pedro – puntualizza Pistocchi -. Di pura fantasia il rigore concesso al Milan per un fallo che non c’è di Mancini su Calhanoglu. Il VAR Nasca non è mai intervenuto“. Arbitraggio comico di Giacomelli: inesistente il rigore concesso alla Roma per fallo di Bennacer su Pedro: il fallo-se c’è-è di Pedro. Di pura fantasia il rigore concesso al ... Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) “Arbitraggiodi Giacomelli“. È categorico il noto giornalista Maurizionel commentare la direzione di gara dell’arbitro Giacomelli in3-3, partita condizionata da due rigori piuttosto dubbi. “Il rigore concesso allaper fallo di Bennacer su Pedro? Il fallo se c’è è di Pedro – puntualizza-. Di pura fantasia il rigore concesso alper un fallo che non c’è di Mancini su Calhanoglu. Il VAR Nasca non è mai intervenuto“. Arbitraggiodi Giacomelli: inesistente il rigore concesso allaper fallo di Bennacer su Pedro: il fallo-se c’è-è di Pedro. Di pura fantasia il rigore concesso al ...

