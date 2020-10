Lockdown il 2 novembre già deciso da Conte e dal governo: zero fonti ed errori grossolani (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lockdown il 2 novembre 2020 in Italia, senza margine di trattative con le regioni e a prescindere dall’andamento della curva epidemiologica di questa settimana La notizia del giorno riguarda il presunto Lockdown già deciso dal governo e da Conte a partire dal prossimo 2 novembre. Tutto nasce da un video che trovate anche a fine articolo, che a conti fatti ricorda un po’ la notizia della soglia di terapie intensive da non raggiungere in Italia, affinché non si arrivi ad una chiusura generalizzata. Ve ne abbiamo parlato alcuni giorni fa, ma questo lunedì è importante concentrarsi su un altro aspetto destinato a fare molto rumore nelle prossime ore. Perché non dovremmo dare spazio all’annuncio sul ... Leggi su bufale (Di lunedì 26 ottobre 2020)il 22020 in Italia, senza margine di trattative con le regioni e a prescindere dall’andamento della curva epidemiologica di questa settimana La notizia del giorno riguarda il presuntogiàdale daa partire dal prossimo 2. Tutto nasce da un video che trovate anche a fine articolo, che a conti fatti ricorda un po’ la notizia della soglia di terapie intensive da non raggiungere in Italia, affinché non si arrivi ad una chiusura generalizzata. Ve ne abbiamo parlato alcuni giorni fa, ma questo lunedì è importante concentrarsi su un altro aspetto destinato a fare molto rumore nelle prossime ore. Perché non dovremmo dare spazio all’annuncio sul ...

