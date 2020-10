Lockdown attività: ecco come il Governo aiuterà chi da oggi resta chiuso (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il ministro Gualtieri parla degli aiuti già studiati dal Governo per aiutare subito che da oggi dovrà rimanere chiuso per il Lockdown. Da oggi, lunedì 26 ottobre, e almeno fino al 24 novembre, scatta il Lockdown per molte attività commerciali. Vediamo quali sono le novità del dpcm firmato ieri dal premier Conte. Chiusure dei ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie alle ore 18. Stop a cinema, teatri, casinò, sale scommesse. Stop a palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Sospese le feste dopo i matrimoni. Si calcola che insieme all’indotto, resteranno ferme almeno trecentomila aziende e relativi dipendenti. Il ministro Gualtieri ha pensato per loro ad un aiuto che dovrebbe arrivare subito, e senza passare ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il ministro Gualtieri parla degli aiuti già studiati dalper aiutare subito che dadovrà rimanereper il. Da, lunedì 26 ottobre, e almeno fino al 24 novembre, scatta ilper molte attività commerciali. Vediamo quali sono le novità del dpcm firmato ieri dal premier Conte. Chiusure dei ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie alle ore 18. Stop a cinema, teatri, casinò, sale scommesse. Stop a palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Sospese le feste dopo i matrimoni. Si calcola che insieme all’indotto, resteranno ferme almeno trecentomila aziende e relativi dipendenti. Il ministro Gualtieri ha pensato per loro ad un aiuto che dovrebbe arrivare subito, e senza passare ...

Marcozanni86 : Tipo come con primo lockdown? Esempio attività ristorazione, 30k euro persi ogni mese, indennizzo governicchio… - matteosalvinimi : Massimo Cacciari: 'Dopo i primi, miseri aiuti, attendono ancora quelli ulteriori promessi, ma nessuno sa se e quand… - fattoquotidiano : Coronavirus, Galles entra in lockdown per 17 giorni: chiuse tutte le attività non essenziali - romi_andrio : RT @GiorgioInfranca: Pensare che possa sopravvivere un ristorante in tempo di smartworking dandogli solo la possibilità del pranzo signific… - tonylennon77 : RT @RadioSavana: Dopo le 18 potranno restare aperte solo le seguenti attività: spaccio, rapine, molestie, prostituzione e sbarchi. #Dpcm #L… -

