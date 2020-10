La mascherina con stampata un’immagine della Madonna di Pompei non è stata indossata da Matteo Salvini (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il 23 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un primo piano del leader della Lega Matteo Salvini mentre indossa una mascherina con un disegno raffigurante la Madonna di Pompei. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato l’articolo: «Caro Salvini tu nn sei degno di portare questa mascherina con la Madonna del rosario nn ami le persone di colore vergognati sei ridicolo fai proprio schifo». Questa notizia è falsa. Si tratta infatti di un fotomontaggio. Post pubblicato su Facebook il 23 ottobre 2020 – Immagine modificata Nella foto originale non modificata – scattata il 15 ottobre 2020 – ... Leggi su facta.news (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il 23 ottobre 2020 su Facebook èpubblicata una foto che mostra un primo piano del leaderLegamentre indossa unacon un disegno raffigurante ladi. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato l’articolo: «Carotu nn sei degno di portare questacon ladel rosario nn ami le persone di colore vergognati sei ridicolo fai proprio schifo». Questa notizia è falsa. Si tratta infatti di un fotomontaggio. Post pubblicato su Facebook il 23 ottobre 2020 – Immagine modificata Nella foto originale non modificata – scattata il 15 ottobre 2020 – ...

disinformatico : Per quelli che 'ma è solo un'influenza' e vanno in giro col naso fuori dalla mascherina. Che è come girare con il p… - RaiTre : Quando si indossa una mascherina chirurgica lo si fa per proteggere gli altri. funziona se tutti quanti la indossan… - stanzaselvaggia : Con tutto rispetto, se ti chiama Conte e ti chiede “La cosa è seria, dì ai giovani di mettere la mascherina”, non d… - emanuelino10 : RT @TramontiE: C’è ancora gente con il naso fuori dalla mascherina. Io sono incredula - MassimoGaudina : RT @europedirectCN: #covid: l'#UE continua ad aiutare gli #StatiMembri con sostegni finanziari per l’economia. ??Noemi Signorile, capitano… -