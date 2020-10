Juventus, Cuadrado: “Avvio un po’ lento ma non abbiamo perso. Col Barcellona bellissima partita” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Sarà una partita bellissima da giocare, contro un avversario fortissimo: dobbiamo mostrare la forza della Juventus, quando giochiamo queste partite tiriamo fuori qualcosa in più. Non dobbiamo sbagliare l’approccio”. Lo ha detto Juan Cuadrado a due giorni dal match che vedrà la Juventus affrontare il Barcellona: “Prepareremo la partita con voglia e determinazione di vincerla. Dobbiamo essere consapevoli che siamo dei professionisti e dobbiamo battagliare, non perdere l’abitudine di tirare tutto fino alla fine”. L’avvio in campionato, però, non è stato positivo: una vittoria sul campo, una a tavolino e ben tre pareggi: “E’ stato un po’ lento ma non abbiamo ancora ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Sarà una partitada giocare, contro un avversario fortissimo: dobbiamo mostrare la forza della, quando giochiamo queste partite tiriamo fuori qualcosa in più. Non dobbiamo sbagliare l’approccio”. Lo ha detto Juana due giorni dal match che vedrà laaffrontare il: “Prepareremo la partita con voglia e determinazione di vincerla. Dobbiamo essere consapevoli che siamo dei professionisti e dobbiamo battagliare, non perdere l’abitudine di tirare tutto fino alla fine”. L’avvio in campionato, però, non è stato positivo: una vittoria sul campo, una a tavolino e ben tre pareggi: “E’ stato un po’ma nonancora ...

