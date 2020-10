In Campania oggi i positivi sono duemila (dieci i guariti) (Di lunedì 26 ottobre 2020) positivi del giorno: 1.981 di cui: Asintomatici: 1.832 Sintomatici: 146Tamponi del giorno: 11.569 Il rapporto positivi/tamponi è di 17,1%: resta alto. Ieri 2590 positivi con 17mila tamponi. Totale positivi: 40.594 Totale tamponi: 871.772 ​Deceduti: 16 (*) Totale deceduti: 587 guariti: 10 Totale guariti: 9.332 * Deceduti tra il 23 e il 25 ottobre ​Report posti letto Covid su base regionale: Posti letto di terapia intensiva attivabili: 227​ Posti letto di terapia intensiva occupati: 123 Posti letto di degenza attivabili: 1.500 Posti letto di degenza occupati: 1.191 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 ottobre 2020)del giorno: 1.981 di cui: Asintomatici: 1.832 Sintomatici: 146Tamponi del giorno: 11.569 Il rapporto/tamponi è di 17,1%: resta alto. Ieri 2590con 17mila tamponi. Totale: 40.594 Totale tamponi: 871.772 ​Deceduti: 16 (*) Totale deceduti: 587: 10 Totale: 9.332 * Deceduti tra il 23 e il 25 ottobre ​Report posti letto Covid su base regionale: Posti letto di terapia intensiva attivabili: 227​ Posti letto di terapia intensiva occupati: 123 Posti letto di degenza attivabili: 1.500 Posti letto di degenza occupati: 1.191 L'articolo ilNapolista.

