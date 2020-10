I Santi di Lunedì 26 Ottobre 2020 (Di lunedì 26 ottobre 2020) I Santi DEL GIORNO, 26 Ottobreda www.Santiebeati.it San FOLCO SCOTTI DI PIACENZA E PAVIA Vescovo1165 circa – 16 dicembre 1229I resti di questo santo di origine irlandese sono custoditi nella cattedrale di Pavia, città della quale fu vescovo nel XIII secolo. Folco (o Fulco) nasce intorno al 1165 a Piacenza da una celebre famiglia, quella degli Scotti, originari dell’Irlanda, che viene identificata secondo la denominazione dell’epoca come patria degli «Scoti», scozzesi. Folco a 20 anni entra tra i canonici regolari di Sant’Eufemia. Viene inviato a Parigi a compiere gli studi di teologia a Parigi e al rientro viene eletto…www.Santiebeati.it/dettaglio/90403 Santi ANEURIN E GWINOC Monaci gallesiVI ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 ottobre 2020) IDEL GIORNO, 26da www.ebeati.it San FOLCO SCOTTI DI PIACENZA E PAVIA Vescovo1165 circa – 16 dicembre 1229I resti di questo santo di origine irlandese sono custoditi nella cattedrale di Pavia, città della quale fu vescovo nel XIII secolo. Folco (o Fulco) nasce intorno al 1165 a Piacenza da una celebre famiglia, quella degli Scotti, originari dell’Irlanda, che viene identificata secondo la denominazione dell’epoca come patria degli «Scoti», scozzesi. Folco a 20 anni entra tra i canonici regolari di Sant’Eufemia. Viene inviato a Parigi a compiere gli studi di teologia a Parigi e al rientro viene eletto…www.ebeati.it/dettaglio/90403ANEURIN E GWINOC Monaci gallesiVI ...

fabio_de_santi : Buon lunedì!!! - Rita_Sberna : Lunedì della XXX settimana del T. O. 26 ottobre, santi Luciano e Marciano martiri Lc 13, 10-17 In quel tempo, Gesù… - CristianiToday : Lunedì della XXX settimana del T. O. 26 ottobre, santi Luciano e Marciano martiri Lc 13, 10-17 In quel tempo, Gesù… - CiaoKarol : Novena per la festa di Tutti i Santi. Oggi, lunedì 26 ottobre 2020, è il 4° giorno di preghiera: Novena per la fest… - CiaoKarol : #Novena per la festa di Tutti i Santi. Oggi, lunedì 26 ottobre 2020, è il 4° giorno di preghiera ???? -

