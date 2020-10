Hateboer: “Non sarà facile, per me è una partita speciale” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Hans Hateboer, alla vigilia della gara contro l’Ajax in Champions League, ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico Gasperini. Queste le parole dell’esterno dell’Atalanta: “Mojica e Depaoli non hanno fatto male, ma è sempre più difficile affrontare con una squadra con dieci giocatori dietro. Gara con l’Ajax? Per me è sempre molto speciale affrontarli, l’ho già fatto già in passato. Peccato anche per la famiglia e per gli amici che avrebbero voluto vedere la partita, ma la situazione è questa. Differenze rispetto a l’anno scorso? Abbiamo giocatori nuovi e di qualità, ma non è cambiato nulla. Blind? Ha qualità, ma non sappiamo in che ruolo gioca. In Olanda molti dicono che l’Ajax dovrà vincere facile, altri ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 ottobre 2020) Hans, alla vigilia della gara contro l’Ajax in Champions League, ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico Gasperini. Queste le parole dell’esterno dell’Atalanta: “Mojica e Depaoli non hanno fatto male, ma è sempre più difficile affrontare con una squadra con dieci giocatori dietro. Gara con l’Ajax? Per me è sempre molto speciale affrontarli, l’ho già fatto già in passato. Peccato anche per la famiglia e per gli amici che avrebbero voluto vedere la, ma la situazione è questa. Differenze rispetto a l’anno scorso? Abbiamo giocatori nuovi e di qualità, ma non è cambiato nulla. Blind? Ha qualità, ma non sappiamo in che ruolo gioca. In Olanda molti dicono che l’Ajax dovrà vincere, altri ...

