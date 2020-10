Gilles Rocca contro Guillermo Mariotto - (Di lunedì 26 ottobre 2020) A Storie Italiane, Gilles Rocca concorrente di "Ballando con le Stelle" si scontra nuovamente con il giudice Guillermo Mariotto che nelle ultime votazioni le ha dato un due, regalando invece a Costantino Della Gherardesca un dieci. Scherzando i due se ne dicono di tutti i colori facendo intervenire anche la preseentatrice Eleonora Daniele per calmare le acque Roberta Damiata Storie italiane Persone: Guillermo Mariotto  Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) A Storie Italiane,concorrente di "Ballando con le Stelle" si scontra nuovamente con il giudiceche nelle ultime votazioni le ha dato un due, regalando invece a Costantino Della Gherardesca un dieci. Scherzando i due se ne dicono di tutti i colori facendo intervenire anche la preseentatrice Eleonora Daniele per calmare le acque Roberta Damiata Storie italiane Persone:

zazoomblog : Caos a Storie Italiane Mariotto contro Gilles Rocca: “Non hai cervello!” - #Storie #Italiane #Mariotto #contro - SalvatoreOrlan4 : @CarolynSmith51 Faccio un appello alla tua serietà di professionista del ballo e presidente di giuria: Togli di mez… - SalvatoreOrlan4 : @CarolynSmith51 Carolyn butta fuori Mariotto. Le coppie non le rispetta, va solo ad antipatia e simpatia. Non giudi… - zazoomblog : Ballando con le Stelle Gilles Rocca si avvicina troppo a Guillermo Mariotto: «Guarda me non il telefono». Milly Car… - zazoomblog : Ballando con le Stelle Gilles Rocca si avvicina troppo a Guillermo Mariotto: «Guarda me non il telefono». Milly Car… -