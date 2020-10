Enock Barwuah squalificato dal Gf Vip? Il web lo chiede a gran voce (Di lunedì 26 ottobre 2020) Enock Barwuah squalificato dal Gf Vip? Dopo la brutta scenata con Guenda Goria il pubblico chiede a gran voce la sua eliminazione, cosa succederà? Foto da Instagram: @Enock17Il grande Fratello Vip torna in onda con una nuova puntata questa sera su Canale Cinque con tante novità e numerosi colpi di scena, uno di questi è quello che coinvolge il fratello di Mario Balotelli e Guenda Goria. I due, proprio ieri sera, sono stati protagonisti si una lunga e accesa discussione cominciata con le parole di Guenda che a tavola ha chiesto a Enock di dissociarsi dalle parole sessiste usate da Balotelli verso Dayane. Affermazione che ha scatenato l’ira del giovane che ha ... Leggi su chenews (Di lunedì 26 ottobre 2020)dal Gf? Dopo la brutta scenata con Guenda Goria il pubblicola sua eliminazione, cosa succederà? Foto da Instagram: @17Ilde Fratellotorna in onda con una nuova puntata questa sera su Canale Cinque con tante novità e numerosi colpi di scena, uno di questi è quello che coinvolge il fratello di Mario Balotelli e Guenda Goria. I due, proprio ieri sera, sono stati protagonisti si una lunga e accesa discussione cominciata con le parole di Guenda che a tavola ha chiesto adi dissociarsi dalle parole sessiste usate da Balotelli verso Dayane. Affermazione che ha scatenato l’ira del giovane che ha ...

clikservernet : Grande Fratello Vip 5, il pubblico chiede che Enock Barwuah venga squalificato - Noovyis : (Grande Fratello Vip 5, il pubblico chiede che Enock Barwuah venga squalificato) Playhitmusic - - clikservernet : Grande Fratello Vip 5, lite tra Enock Barwuah e Guenda Goria per la frase volgare di Mario Balotelli - Noovyis : (Grande Fratello Vip 5, lite tra Enock Barwuah e Guenda Goria per la frase volgare di Mario Balotelli) Playhitmusi… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 5 lite tra Enock Barwuah e Guenda Goria per la frase volgare di Mario Balotelli - #Grande… -