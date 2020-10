Enermax presenta ETS-F40 Silent Edition | il dissipatore ad aria

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 26 ottobre 2020)continua a rilasciare prodotti e questa volta tocca aladETS-F40. Vediamolo in questo articolo Da semprefornisce ai suoi utenti prodotti di alto livello molto utili per qualsiasi tipo di utilizzo. Dopo averto al pubblico le nuove PSUMARBLEBRON eCYBERBRON, questa volta tocca al nuovoadETS-F40. Vediamo più da vicino questo prodotto e scopriamo per quale tipo di utilizzo e stato progettato. Il nuovoETS-F40arriva sul mercato europeo Il nuovo modello ...