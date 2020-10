Elisabetta Gregoraci | «Quando Nathan Falco mi ha detto | “Mamma non andare” al Gf Vip»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Prima, la polemica sugli amori. Poi, le lacrime per il figlio. Elisabetta Gregoraci, che al Grande Fratello Vip sembrava aver intrecciato un legame con Pierpaolo Pretelli, ha lamentato il dolore per la mancanza di Nathan Falco. «Per me, è stato difficile, per una mamma è tanto difficile», ha detto a Stefania Orlando, lasciando che le lacrime le bagnassero le guance. «Negli anni, mi hanno chiesto di fare lavori all’estero. Non sono mai andata per non lasciarlo oppure lo portavo con me quando ancora non aveva la scuola», ha spiegato l’ex moglie di Flavio Briatore, che nel corso delle ultime puntate ha spiazzato ogni suo spettatore confessando di avere una storia fuori dalla Casa del reality Mediaset.