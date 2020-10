"Ecco quello che succederà ai ristoratori". I tre deputati di FdI in sciopero della fame contro Conte (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tre deputati di Fratelli d'Italia in sciopero della fame per protestare contro il governo. Salvatore Caiata, Riccardo Zucconi e Paolo Trancassini, tutti e tre ristoratori di professione fuori da Montecirtorio, sono da stamani a digiuno come eclatante dimostrazione di contrarietà alla chiusura dei ristoranti alle 18 annunciata dal premier Giuseppe Conte nell'ultimo Dpcm firmato domenica mattina. "Abbiamo deciso di cominciare uno sciopero della fame - sostiene Caiata in una conferenza stampa -, stiamo semplicemente anticipando quello che succederà ai nostri colleghi e chiediamo a Conte di venire immediatamente in aula a spiegare". "Il nuovo Dpcm - ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tredi Fratelli d'Italia inper protestareil governo. Salvatore Caiata, Riccardo Zucconi e Paolo Trancassini, tutti e tredi professione fuori da Montecirtorio, sono da stamani a digiuno come eclatante dimostrazione di contrarietà alla chiusura dei ristoranti alle 18 annunciata dal premier Giuseppenell'ultimo Dpcm firmato domenica mattina. "Abbiamo deciso di cominciare uno- sostiene Caiata in una conferenza stampa -, stiamo semplicemente anticipandoche; ai nostri colleghi e chiediamo adi venire immediatamente in aula a spiegare". "Il nuovo Dpcm - ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Il caso Paty. Dpcm e confere… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb ??+++ Manovra col buco prim’ancora di cominciare. Ecco perché. Tutto quello che non convince… - dietnam : Volete un esempio di terrorismo? Ecco quello portato avanti dal @corriere con i suoi titoli. Segue poi dettaglio pr… - ResiannaM : RT @TaniuzzaCalabra: Ecco qua. Quello che un sindaco non dovrebbe fare in un momento del genere: fomentare la folla. - Andyphone : RT @Libero_official: Fratelli d'Italia i deputati #Caiata, #Zucconi e #Trancassini in sciopero della fame: 'Ecco quello che succederà ai ri… -