Detto Fatto: occhio a non prendersi troppo sul serio (Di lunedì 26 ottobre 2020) Detto Fatto Bianca Guaccero ha Fatto suo Detto Fatto e può dettarne tempi, momenti e linguaggio. Se nel 2018 si approcciò in punta di piedi al format, cercando di non strafare, adesso è al centro della scena con grande sicurezza e con un certo compiacimento, da vera padrona di casa. Dunque lo show deve seguire il suo temperamento vivace perchè, nonostante il nuovo taglio e colore di capelli che ricorda un po' Caterina Balivo, sembra che quello studio non abbia conosciuto nessun'altra conduttrice che non sia lei. La nona edizione del programma, la terza dell'era Guaccero, è partita oggi con qualche stonatura. La conduttrice, dopo aver cantato e ballato la sigla iniziale, ha spiegato ai telespettatori quel è la missione che lei e il suo ...

