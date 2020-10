De Magistris va in tv e Parenzo lo mette in difficoltà. Lui sbotta: «Certe domande…» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sono ai ferri corti Luigi De Magistris e il governatore De Luca. Lo scontro è fortissimo. Tanto da spingere De Magistris ad annunciare in diretta televisiva su La7 che nel pomeriggio una delegazione del Comune di Napoli sarebbe scesa in piazza del Plebiscito al fianco dei commercianti. Negozianti che hanno deciso di protestare pacificamente contro le chiusure nazionali e l’imminente lockdown locale minacciato da Vincenzo De Luca. Ma nel pomeriggio poi è arrivato il dietrofront. La delegazione, ha detto De Magistris, «ha ritenuto di non recarsi in piazza per evitare strumentalizzazioni». De Magistris e la domanda di Parenzo L’annuncio di partecipare alla manifestazione è arrivato durante la trasmissione L’aria che tira. Myrta Merlino è collegata ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sono ai ferri corti Luigi Dee il governatore De Luca. Lo scontro è fortissimo. Tanto da spingere Dead annunciare in diretta televisiva su La7 che nel pomeriggio una delegazione del Comune di Napoli sarebbe scesa in piazza del Plebiscito al fianco dei commercianti. Negozianti che hanno deciso di protestare pacificamente contro le chiusure nazionali e l’imminente lockdown locale minacciato da Vincenzo De Luca. Ma nel pomeriggio poi è arrivato il dietrofront. La delegazione, ha detto De, «ha ritenuto di non recarsi in piazza per evitare strumentalizzazioni». Dee la domanda diL’annuncio di partecipare alla manifestazione è arrivato durante la trasmissione L’aria che tira. Myrta Merlino è collegata ...

SecolodItalia1 : De Magistris va in tv e Parenzo lo mette in difficoltà. Lui sbotta: «Certe domande…» - giomedici3 : RT @Figliadeifiori4: Mette in bocca parole che De Magistris non dice, Parenzo non sa condurre #lariachetira - Figliadeifiori4 : Mette in bocca parole che De Magistris non dice, Parenzo non sa condurre #lariachetira - il_graves : De Magistris: Pronto a collaborare con De Luca! Parenzo: Lo chiami adesso in diretta! De Magistris: Non facciamo sp… - RiccardoLaudad1 : @veeemente avesse ragione chi? De Magistris o Parenzo. non capisco..... -

Ultime Notizie dalla rete : Magistris Parenzo De Magistris va in tv e Parenzo lo mette in difficoltà. Lui sbotta: «Certe... Il Secolo d'Italia L'aria che tira, David Parenzo e la domanda sbagliata a De Magistris: "Sono urticante, lo dice anche mia moglie". Volano stracci

Una delegazione del Comune di Napoli scenderà in piazza del Plebiscito al fianco dei commercianti che hanno deciso di protestare pacificamente ...

La risposta Partenopea al lockdown

Spazio dedicato agli studenti di medie e superiori per pubblicare articoli, confrontarsi con i giornalisti, ottenere crediti formativi e partecipare a concorsi.

Una delegazione del Comune di Napoli scenderà in piazza del Plebiscito al fianco dei commercianti che hanno deciso di protestare pacificamente ...Spazio dedicato agli studenti di medie e superiori per pubblicare articoli, confrontarsi con i giornalisti, ottenere crediti formativi e partecipare a concorsi.