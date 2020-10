Commisso | “Iachini non lo mando via Senza i 3 punti col Napoli saremmo davanti alla Juve”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Intervistato da Radio 1 Rai, il presidente della Fiorentina, Rocco, ha analizzato diversi temi inerenti questa prima parte di stagione, parlando di Iachini, del mercato, del Covid e di altre curiosità. Queste le sue parole: “Iachini? Mi chiedete sempre di Iachini. Ieri ha vinto, si è visto un miglioramento, perchè devo mandarlo via? Stiamo facendo abbastanza bene, ci sono state un paio di partite difficili ma Iachini ha la mia fiducia. Non dimentichiamo che la Juvei 3avuti a tavolino con ilsarebbe dietro di noi e mica si parla di cacciare Pirlo? Sul mercato non sono mai intervenuto, Callejon è una scelta del mister, solo su Amrabat ni sono raccomandato, perchè l’ho visto giocare e mi era piaciuto. Per il resto tutto lavoro di Pradè, in ...