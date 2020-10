Caos in piazza del Popolo, Coletta tranquillizza i commercianti: ‘Risarcimenti per le categorie colpite’ (Di lunedì 26 ottobre 2020) Pomeriggio di Caos a Latina, dove migliaia di persone si sono riuniti in piazza del Popolo per protestare contro le regole stabilite dal nuovo Dpcm. A portare avanti la protesta sono stati principalmente i titolari delle attività commerciali del capoluogo pontino. Molti esercizi commerciali hanno dovuto abbassare la saracinesca e, purtroppo, alcuni di questi lo hanno fatto in maniera definitiva, portati allo stremo dall’emergenza Covid e soprattutto dalle restrizioni del Governo. Ristoratori, titolari di bar, palestre, centri sportivi e ricreativi si sono uniti per far sentire la propria voce urlando in coro: ‘Liberta!’. Libertà di lavorare, libertà di vivere. Alla vista della piazza ghermita di persone, anche il Sindaco Coletta è sceso ad a incontrare i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 ottobre 2020) Pomeriggio dia Latina, dove migliaia di persone si sono riuniti indelper protestare contro le regole stabilite dal nuovo Dpcm. A portare avanti la protesta sono stati principalmente i titolari delle attività commerciali del capoluogo pontino. Molti esercizi commerciali hanno dovuto abbassare la saracinesca e, purtroppo, alcuni di questi lo hanno fatto in maniera definitiva, portati allo stremo dall’emergenza Covid e soprattutto dalle restrizioni del Governo. Ristoratori, titolari di bar, palestre, centri sportivi e ricreativi si sono uniti per far sentire la propria voce urlando in coro: ‘Liberta!’. Libertà di lavorare, libertà di vivere. Alla vista dellaghermita di persone, anche il Sindacoè sceso ad a incontrare i ...

CorriereCitta : Caos in piazza del Popolo, Coletta tranquillizza i commercianti: ‘Risarcimenti per le categorie colpite’ - ALifeForJ : @Francalidia4 @PierluigiBattis @KarlOne71 @GuidoCrosetto Capisco la tua rabbia, che è anche quella dei miei figli e… - MasterAb88 : CAOS STORICO IN PIAZZA PLEBISCITO - BianchiLella : RT @DiDonadice: È facile #criminalizzare il #dissenso, è comodo gridare all’eversione. Ma il rischio è limitarsi a individuare chi c’è “die… - fpalermomm : RT @DiDonadice: È facile #criminalizzare il #dissenso, è comodo gridare all’eversione. Ma il rischio è limitarsi a individuare chi c’è “die… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos piazza Caos in Piazza del Campo, bidoni e tavoli volano per una rissa Siena News Gianluigi Paragone contro Luciana Lamorgese: "Coronavirus, caos a Napoli e Roma? Perché dovrebbe dimettersi subito"

"Chi pensa di usare gli scontri con le forze dell'ordine come deterrente della protesta - suggerisce ancora Paragone - sta facendo male i conti: la rete criminale si riprende apertamente la piazza ...

Roma, scontri per coprifuoco dopo Napoli/ Video, petardi e bombe carta contro polizia

#lockdownitalia Scontri a Roma. Un grande “caos” sul quale il Viminale dispiega ulteriori reparti di forze dell’ordine ma che non ha impedito gli scontri visti tra venerdì e sabato a Napoli e ieri ser ...

"Chi pensa di usare gli scontri con le forze dell'ordine come deterrente della protesta - suggerisce ancora Paragone - sta facendo male i conti: la rete criminale si riprende apertamente la piazza ...#lockdownitalia Scontri a Roma. Un grande “caos” sul quale il Viminale dispiega ulteriori reparti di forze dell’ordine ma che non ha impedito gli scontri visti tra venerdì e sabato a Napoli e ieri ser ...