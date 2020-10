Campania, con il Covid i comitati chiedono lo stop agli abbattimenti degli abusi edilizi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Se finora lo stop agli abbattimenti degli abusi edilizi in Campania era auspicato in nome dell’emergenza abitativa, adesso lo si invoca per l’emergenza sanitaria. “Con una pandemia in piena espansione è assolutamente irrazionale privare di un luogo di ricovero centinaia di famiglie – sostiene la capogruppo di Forza Italia, Annalisa Patriarca – è necessario sospendere le demolizioni delle prime case e farlo nel più breve tempo possibile”. Il tema ricorre a intervalli periodici, ma la pandemia di Covid introduce un argomento nuovo. Così venerdì mattina circa duecento persone dei comitati degli abusivisti si sono dati appuntamento sotto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Se finora loinera auspicato in nome dell’emergenza abitativa, adesso lo si invoca per l’emergenza sanitaria. “Con una pandemia in piena espansione è assolutamente irrazionale privare di un luogo di ricovero centinaia di famiglie – sostiene la capogruppo di Forza Italia, Annalisa Patriarca – è necessario sospendere le demolizioni delle prime case e farlo nel più breve tempo possibile”. Il tema ricorre a intervalli periodici, ma la pandemia diintroduce un argomento nuovo. Così venerdì mattina circa duecento persone deivisti si sono dati appuntamento sotto ...

