Bob Dylan | il biopic “Going Electric” con Timothée Chalamet rinviato a data da destinarsi

Rinviato a data da destinarsi, il biopic su Bob Dylan attualmente in sviluppo da Searchlight Pictures. Il direttore della fotografia Phedon Papamichael (Il processo ai Chicago 7) in un'intervista con il sito Collider ha dichiarato che il film con Timothée Chalamet nei panni dell'iconico poeta e cantautore folk statunitense è stato accantonato a tempo indeterminato. Stavamo per fare Bob Dylan con Mangold che non è andato in porto, il film con Timothee Chalamet raccontava come Dylan si era convertito all'elettrico negli anni '60 e sarebbe stato il mio terzo film di seguito degli anni '60 . Non credo che sia morto, ma è difficile da realizzare in un'era COVID perché ...

Rinviato a data da destinarsi, il biopic su Bob Dylan attualmente in sviluppo da Searchlight Pictures. Il direttore della fotografia Phedon Papamichael (Il processo ai Chicago 7) in un’intervista con ...

