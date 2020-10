Atp Nur Sultan 2020 | Travaglia fuori all’esordio | Paul vince in due set

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Stefanoesce subito di scena nel torneo Atp 250 di Nur. Il tennista marchigiano viene eliminato da Tommynel match valevole per il primo turno dell’Astana Open. In Kazakistan lo statunitense, testa di serie numero 7 del tabellone principale, si impone in due set con il punteggio di 7-6(3) 6-3 dopo circa un’ora e mezza di gioco. Domani l’esordio di Andreas Seppi, che affronterà il russo Aslan Karatsev. IL TABELLONE DEL TORNEO