Atalanta, Gasperini: “Ajax forte, ma possiamo metterli in difficoltà. Ko contro la Samp? Nessun momento no, l’infortunio di De Roon…” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sale l'attesa per la sfida tra Atalanta e Ajax.Riscattarsi dopo i ko contro Napoli e Sampdoria: è questo l'obiettivo della formazione di Gian Piero Gasperini che, nella giornata di domani, sarà impegnata nella sfida di Champions League contro l'Ajax. Un banco di prova di certo importante per la Dea, conscia della caratura degli avversari. Lo sa bene anche il tecnico orobico che, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara, ha analizzato l'impegno che tra poco più di ventiquattro ore attenderà i suoi."È chiaro che è un'altra partita, con la Samp dovevamo superare una squadra chiusa. L'Ajax attacca con molti uomini, dovremo essere bravi a contrastare la loro forza d'urto. Sarà una partita più aperta e con altri tipi di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sale l'attesa per la sfida trae Ajax.Riscattarsi dopo i koNapoli edoria: è questo l'obiettivo della formazione di Gian Pieroche, nella giornata di domani, sarà impegnata nella sfida di Champions Leaguel'Ajax. Un banco di prova di certo importante per la Dea, conscia della caratura degli avversari. Lo sa bene anche il tecnico orobico che, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara, ha analizzato l'impegno che tra poco più di ventiquattro ore attenderà i suoi."È chiaro che è un'altra partita, con ladovevamo superare una squadra chiusa. L'Ajax attacca con molti uomini, dovremo essere bravi a contrastare la loro forza d'urto. Sarà una partita più aperta e con altri tipi di ...

