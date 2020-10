Ai teatri e ai cinema serve un’alternativa vera (Di lunedì 26 ottobre 2020) Durante la pandemia abbiamo bisogno di arte e di cultura come del pane. Ma le proposte per non chiudere le sale sono poco realistiche. Bisogna chiedere risorse certe. E più spazi sulle piattaforme e sulle reti italiane, a cominciare dalla Rai. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Durante la pandemia abbiamo bisogno di arte e di cultura come del pane. Ma le proposte per non chiudere le sale sono poco realistiche. Bisogna chiedere risorse certe. E più spazi sulle piattaforme e sulle reti italiane, a cominciare dalla Rai. Leggi

matteosalvinimi : Chiudere attività come palestre, cinema e teatri che negli ultimi mesi hanno investito tanto per adeguare gli stand… - LinoGuanciale : Oggi non è facile. Con tanto lavoro, passione e professionalità abbiamo provato a rimettere in moto la macchina de… - chetempochefa : 'Siamo sicuri che il problemi siano i bar e i ristoranti e non siano i trasporti pubblici? È giusto autorizzare le… - TeatroAngioino : Non chiudiamo Cinema e Teatri - Firma la petizione! - Filippo22011998 : @maxbasello @gianluca826 @Maselli_Andrea @LMtredici nelle palestre e piscine, teatri e cinema quanti focolai si sono creati? -