Us Acli | «Lo sport di base a rischio | ora servono aiuti»

«A distanza di una settimana dall'ultimo Dpcm in cui si chiedeva allo sport di base di adeguare le proprie strutture e attività alle misure di sicurezza, dispiace appurare come le premesse di quel provvedimento non siano state rispettate». È quanto sostiene il presidente dell'Unione sportiva Acli, Damiano Lembo, commentando il nuovo stop a palestre e centri sportivi di base, in base all'ultimo Dpcm.

È quanto sostiene il presidente dell’Unione Sportiva Acli, Damiano Lembo, commentando il nuovo stop a palestre e centri sportivi di base, in base all’ultimo Dpcm. «Le nostre ASD e SSD erano già ...

