Uil | “Positiva nel reparto di neurologia | tensione in ospedale Polla”

(Di domenica 25 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPolla (Sa) – “Dalle ore 7 di venerdì gli operatori sanitari dell’di Polla sono confinati neldiper la presenza di una paziente positiva al Covid che non viene trasferita per mancanza di posti”. Così la Uil Fpl Salerno denuncia quanto sta accadendo all’“Luigi Curto”. “Gli operatori – continua il sindacato – sono inperché non c’è soluzione a breve. Quindi come Uil Fpl Salerno chiediamo una soluzione ad horas anche perché vi sono altri pazienti presenti e gli stessi operatori sanitari sono in grossa difficoltà e stress per il possibile contagio. Urge al più presto un coordinamento provinciale sul Covid 19. ...