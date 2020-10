“Ti si vede tutto!”. Tu sì que vales, un concorrente si spoglia davanti a Rudy Zerbi e Belen fa subito presente il particolare a luci rosse (Di domenica 25 ottobre 2020) Momenti di forte imbarazzo durante l’ultima parte di Tu sì que vales: un concorrente arrivato dal Canada ha spiazzato il pubblico e i giudici. Il giovane si è presentato come un pittore ha chiesto a Rudy Zerbi di fargli da musa. Una volta messosi dietro la tela bianca il concorrente di Tu sì que vales si è spogliato e ha gettato via i pennelli. Ebbene sì, si è messo a dipingere proprio con i suoi organi genitali davanti a un Rudy Zerbi sconvolto, ma piacevolmente colpito. Belen Rodriguez ha assicurato: “Si vede tutto”. Rudy Zerbi si è ritrovato nei panni di musa di un pittore che ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 25 ottobre 2020) Momenti di forte imbarazzo durante l’ultima parte di Tu sì que: unarrivato dal Canada ha spiazzato il pubblico e i giudici. Il giovane si è presentato come un pittore ha chiesto adi fargli da musa. Una volta messosi dietro la tela bianca ildi Tu sì quesi èto e ha gettato via i pennelli. Ebbene sì, si è messo a dipingere proprio con i suoi organi genitalia unsconvolto, ma piacevolmente colpito.Rodriguez ha assicurato: “Situtto”.si è ritrovato nei panni di musa di un pittore che ...

