Terremoto Italia | 7 scosse in pochissimo tempo | gente in strada

(Di domenica 25 ottobre 2020) È in pieno corso uno sciame sismico che da qualche giorno sta interessando il Tirreno meridionale e in particolar modo la Sicilia. Ieri sere sono state registrate 7, la più forte delle quali è avvenuta vicino all’isola di Lipari di magnitudo 3.7 e si è verificata alle 22:48 ad una profondità di 20km. La scossa è stata avvertita anche a Palermo: molte persone si sono allarmate sui social, ma non si sono registrati danni a persone o cose. Soltanto 2 ore prima, una di magnitudo 3.1 era stata registrata nei pressi di Troina. La situazione sismica nel Tirreno quindi merita attenzione: ieri pomeriggio una scossa didi magnitudo 3.1 a 7km di profondità ha colpito il Golfo di Salerno, distintamente avvertita dalla ...