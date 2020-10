Studente contro il preside: “Non accetta la mia scelta personale” (Di domenica 25 ottobre 2020) La lotta di uno Studente contro il preside della sua scuola per il riconoscimento della sua identità: la protesta dei compagni di classe “Non mi sento Paola, ma il preside… Questo articolo Studente contro il preside: “Non accetta la mia scelta personale” è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 25 ottobre 2020) La lotta di unoildella sua scuola per il riconoscimento della sua identità: la protesta dei compagni di classe “Non mi sento Paola, ma il… Questo articoloil: “Nonla miapersonale” è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

claudiomilani6 : RT @lasorelladiKarl: Come dire : chi sei tu per opporti al mio pensiero? Lo stesso Burioni ha difeso Lorenzo Ruffino, uno studente che lavo… - gostanello : RT @lasorelladiKarl: Come dire : chi sei tu per opporti al mio pensiero? Lo stesso Burioni ha difeso Lorenzo Ruffino, uno studente che lavo… - _dajedepunta_ : RT @lasorelladiKarl: Come dire : chi sei tu per opporti al mio pensiero? Lo stesso Burioni ha difeso Lorenzo Ruffino, uno studente che lavo… - lasorelladiKarl : Come dire : chi sei tu per opporti al mio pensiero? Lo stesso Burioni ha difeso Lorenzo Ruffino, uno studente che l… - silvestro539 : Liceo Tito Livio, studente 16enne contro il preside: «Mi chiamo Luca, non Paola» -