Serie C, risultati dei Gironi A, B e C (Di lunedì 26 ottobre 2020) Questi i risultati della settima giornata nei tre Gironi di Serie C:Serie C girone AOlbia-Pro Vercelli 0-0Grosseto-Albinoleffe 1-1 (st 55′ Mancone, 59′ Galligani)Pistoiese-Pro Sesto 1-2 (pt 1′ Pecorini; st 69′ Gualdi, 92′ Gucci)Renate-Livorno 0-2 (st 55′ Marsura, 81 Murilo)Giana-Como 2-1 (pt 15′ Gabrielloni; st 51′ Finardi, 91′ Perna)Lecco-Piacenza 2-4 (pt 22′ Gonzi, 40′ Corradi; st 52′ Ghisleni, 58′ Corradi, 82′ Mastroianni, 94′ Purro)Pergolettese-Pro Patria 1-2 (pt 11′ Fietta 39′ Parker; st 56′ Andreoli)Lucchese-Juventus Under 23 0-1 (pt 45′ Solcia aut.)Alessandria-Pontedera 2-0 (pt 36′ Corazza; st 50′ Arrighini)Novara-Carrarese 1-1 (pt 18′ Bove, 76′ Murolo)Serie C ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 26 ottobre 2020) Questi idella settima giornata nei trediC:C girone AOlbia-Pro Vercelli 0-0Grosseto-Albinoleffe 1-1 (st 55′ Mancone, 59′ Galligani)Pistoiese-Pro Sesto 1-2 (pt 1′ Pecorini; st 69′ Gualdi, 92′ Gucci)Renate-Livorno 0-2 (st 55′ Marsura, 81 Murilo)Giana-Como 2-1 (pt 15′ Gabrielloni; st 51′ Finardi, 91′ Perna)Lecco-Piacenza 2-4 (pt 22′ Gonzi, 40′ Corradi; st 52′ Ghisleni, 58′ Corradi, 82′ Mastroianni, 94′ Purro)Pergolettese-Pro Patria 1-2 (pt 11′ Fietta 39′ Parker; st 56′ Andreoli)Lucchese-Juventus Under 23 0-1 (pt 45′ Solcia aut.)Alessandria-Pontedera 2-0 (pt 36′ Corazza; st 50′ Arrighini)Novara-Carrarese 1-1 (pt 18′ Bove, 76′ Murolo)C ...

ItaSportPress : Serie C, risultati dei Gironi A, B e C - - hardyjapan : #volleyworldfantagalli Serie A1 femminile Prima vittoria per la @volleybergamo - SportandoIT : Supercoppa Centenario 2020 Serie A2 – I risultati della terza giornata - AdrienBauer : RT @LNPSOCIAL: #SupercoppaCentenario 2020 #SerieA2, i risultati della terza giornata. Anche @UraniaBasket alla #FinalEight - SPalermo91 : RT @LNPSOCIAL: #SupercoppaCentenario 2020 #SerieA2, i risultati della terza giornata. Anche @UraniaBasket alla #FinalEight -

Ultime Notizie dalla rete : Serie risultati Serie A live, le partite di oggi. Risultati e classifica QUOTIDIANO.NET Risultati Serie A, 5ª giornata LIVE: Juventus-Verona a reti bianche nel primo tempo, la classifica aggiornata

Risultati Serie A, in campo le partite della 5ª giornata: si apre il venerdì con Sassuolo-Torino, la Juventus ospita il Verona, Inter in trasferta sul campo del Genoa. Lunedì il big match Milan-Roma.

Quinta giornata Serie A: i risultati delle partite di oggi

Terzo pareggio in cinque partite per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri, orfani di Cristiano Ronaldo, raccolgono solo un punto nel posticipo serale contro il coriaceo Veron ...

Risultati Serie A, in campo le partite della 5ª giornata: si apre il venerdì con Sassuolo-Torino, la Juventus ospita il Verona, Inter in trasferta sul campo del Genoa. Lunedì il big match Milan-Roma.Terzo pareggio in cinque partite per la Juventus di Andrea Pirlo. I bianconeri, orfani di Cristiano Ronaldo, raccolgono solo un punto nel posticipo serale contro il coriaceo Veron ...