Ranieri | il rilancio e un sogno chiamato Europa | ora la Sampdoria ci crede

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 ottobre 2020)ha rilanciato i blucerchiati in campionato: prestazioni, risultati e unIl campionato di Serie A dellaè partito in sordina con due sconfitte, di cui la seconda pesante, contro Juventus e Benevento. Due partite giocate male, soprattutto quella contro la squadra di Filippo Inzaghi, persa con in rimonta tra le mura del Ferraris. Le sconfitte hanno fatto suonare campanelli d’allarme nelle orecchie dei tifosi blucerchiati, ancora scottati dalla lotta salvezza della stagione 2019/20. Poi la svolta, merito del mercato, che ha portato qualità nella rosa blucerchiata con innesti come Antonio Candreva, Keita Balde e Adrien Silva. L’uomo della rinascita però ha un nome: Claudio. Un tecnico ...