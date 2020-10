Psicologia femminile Quando nasce una donna

Leggi su iodonna

(Di domenica 25 ottobre 2020) Provate a pensarci un attimo:è che vi siete sentite donne per la prima volta? Per Sara è statoi pantaloni si sono tinti di rosso; per Tizianaè arrivato il primo stipendio; per Aishaha aperto lo scatolone dei libri preferiti nel nuovo appartamento; per Marianha soffiato sui piedini di suo figlio; per Aminaha avvertito l’odore del partner tra le lenzuola. Per Laura, invece,è partita da sola per un viaggio. Da bambina aPer alcune donne il passaggio all’età adulta si compone di piccole, ripetute e personali epifanie che impongono continue sterzate alla propria esistenza. Per altre, invece, è l’evoluzione di un percorso di crescita che ...