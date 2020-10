Lo Spazio per la ripresa dell’economia. Scrive Comparini (Thales Alenia Space) (Di domenica 25 ottobre 2020) Lo Spazio è un dominio dove il raggiungimento di risultato implica investimenti rilevanti. È importante quindi riflettere e rendere consapevoli tutti delle ricadute che tali investimenti determinano. Un argomento di interesse crescente negli ultimi anni, che vede anche un dominio apparentemente più lontano come l’esplorazione spaziale poter contribuire in modo molto rilevante. Tutte le grandi agenzie spaziali (partendo da Nasa, Esa e naturalmente Asi) e le istituzioni deputate per l’Italia contribuiscono con i loro investimenti all’economia generale, non solo dello Spazio. Sviluppo di occupazione ad alta specializzazione, incubazione di nuove imprese, possibilità di concepire nuovi servizi, ricadute tecnologiche in settori adiacenti e non. In breve: creazione di “valore” per la società nel ... Leggi su formiche (Di domenica 25 ottobre 2020) Loè un dominio dove il raggiungimento di risultato implica investimenti rilevanti. È importante quindi riflettere e rendere consapevoli tutti delle ricadute che tali investimenti determinano. Un argomento di interesse crescente negli ultimi anni, che vede anche un dominio apparentemente più lontano come l’esplorazione spaziale poter contribuire in modo molto rilevante. Tutte le grandi agenzie spaziali (partendo da Nasa, Esa e naturalmente Asi) e le istituzioni deputate per l’Italia contribuiscono con i loro investimenti all’economia generale, non solo dello. Sviluppo di occupazione ad alta specializzazione, incubazione di nuove imprese, possibilità di concepire nuovi servizi, ricadute tecnologiche in settori adiacenti e non. In breve: creazione di “valore” per la società nel ...

