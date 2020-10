LIVE Motocross, GP Lommel MXGP 2020 in DIRETTA: Gajser domina gara-1, Cairoli è 3°. Dalle 15.10 gara-2 (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI gara-1 12.58 La nostra DIRETTA si ferma qui per il momento, vi diamo appuntamento alle ore 16.10 per il via di gara-2. 12.55 Con questo risultato, anche alla luce dell’assenza odierna di Prado causa Covid, Gajser allunga in testa al Mondiale ed ora ha 60 punti di vantaggio su Tony Cairoli. Jeremy Seewer balza in terza piazza a -79 dalla vetta, mentre Jorge Prado adesso è 4° a -82. Per quanto riguarda gli altri italiani in gara va registrato il ritiro di Michele Cervellin ed il buon 14° posto di Ivo Monticelli, che porta a casa quindi 7 punti mondiali. Febvre taglia il traguardo 2° a 22″ di ritardo, mentre ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI-1 12.58 La nostrasi ferma qui per il momento, vi diamo appuntamento alle ore 16.10 per il via di-2. 12.55 Con questo risultato, anche alla luce dell’assenza odierna di Prado causa Covid,allunga in testa al Mondiale ed ora ha 60 punti di vantaggio su Tony. Jeremy Seewer balza in terza piazza a -79 dalla vetta, mentre Jorge Prado adesso è 4° a -82. Per quanto riguarda gli altri italiani inva registrato il ritiro di Michele Cervellin ed il buon 14° posto di Ivo Monticelli, che porta a casa quindi 7 punti mondiali. Febvre taglia il traguardo 2° a 22″ di ritardo, mentre ...

infoitsport : LIVE Motocross, GP Limburg MXGP 2020 in DIRETTA: Gajser vince gara-1, Cairoli 5°. Dalle 16.10 la seconda manche - infoitsport : LIVE Motocross, GP Limburg MXGP 2020 in DIRETTA: Prado in testa a gara-2, sfida Cairoli-Gajser per il secondo posto - infoitsport : LIVE Motocross, GP Limburg MXGP 2020 in DIRETTA: Prado vince gara-2 davanti a Cairoli e Gajser. Lo sloveno resta le… - OA_Sport : LIVE Motocross, GP Limburg MXGP 2020 in DIRETTA: Gajser si impone in gara-1, alle 16.10 il via alla seconda manche - OA_Sport : LIVE Motocross, GP Limburg MXGP 2020 in DIRETTA: Tony Cairoli deve invertire la tendenza a Lommel -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Motocross LIVE Motocross, GP Lommel MXGP 2020 in DIRETTA: Tony Cairoli 3° in gara-1, domina Gajser OA Sport Diretta Motocross/ Gp Lommel 2020, streaming video tv: Cairoli ci riprova!

Diretta Motocross: streaming video e tv, orario e vincitore gara 1 e gara 2 per il Gran premio di Lommel 2020, in programma oggi sull'iconica pista belga.

LIVE Motocross, GP Lommel MXGP 2020 in DIRETTA: Tony Cairoli cerca la rimonta su Gajser

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Lommel 2020, quindicesimo round stagionale del Mondiale Motocross e ultimo atto del trittico belga. Si gareggia oggi ...

Diretta Motocross: streaming video e tv, orario e vincitore gara 1 e gara 2 per il Gran premio di Lommel 2020, in programma oggi sull'iconica pista belga.Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Lommel 2020, quindicesimo round stagionale del Mondiale Motocross e ultimo atto del trittico belga. Si gareggia oggi ...