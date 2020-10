LIVE Giro d’Italia 2020 in DIRETTA | Ineos in estasi con Ganna e Geoghegan Hart Nibali | “Farò il punto con la squadra”

(Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA FAGIANATA DI RICCARDO MAGRINI: “LA GRAN BRETAGNA VINCE, L’ITALIA NO: ECCO PERCHE’. E SU ARU…” LA CLASSIFICA GENERALE FINALE DELD’ITALIAVINCENZO: “UN ANNO DIFFICILE. IL RISULTATO DELVA ACCETTATO”. E SUL FUTURO… QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO TAO? TUTTI I MONTEPREMI CHI E’ TAO? SCOPRIAMO IL VINCITORE DELD’ITALIALA CRONACA DELLA TAPPA ORDINE D’ARRIVO DELLA TAPPA DI OGGI TUTTE LE CLASSIFICHE DELD’ITALIATAO: ...

giroditalia : 21 riders leading the race. Gap 4'50''. ????Follow live - giroditalia : ?? Giro d'Italia Stage 20 ?? 21 riders ?? 7'07'' > Gruppo Maglia Rosa ?? Live ?? - giroditalia : .@JonDibben1 (@Lotto_Soudal) sarà il primo corridore a partire alle 13:40. La Maglia Rosa @JaiHindley (@TeamSunweb)… - letiziamelzi : RT @giroditalia: ???? Giro d'Italia 2020 ??? 25/10/2020 ?? Stage 21 | Cernusco sul Naviglio > Milano - ITT @TISSOT ?? 15,7 km ? 1:40 PM (CET)… - calciomercatoit : ?60’ - #Udinese a un passo dal 2-3: #Dragowski miracoloso su #Okaka, poi #Pereyra sfiora il palo con un tiro a giro… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Giro

cerca la stoppata senza successo [50-73]- Giro palla dei padroni di casa e nell'imbeccata in area, sfondamento di Donzelli su Toscano che conquista fallo. Clark mette la terza e in penetrazione mette ...Ma se la maglia rosa non avrà il potere di mettere le ali all'australiano, beh, allora il Giro è di Tao. «È un onore vestire la maglia rosa, ora spero solo che vinca il migliore», replica… Leggi ...