Le regole in vigore prima e dopo le ore 18.00 (Di domenica 25 ottobre 2020) Riassumiamo le regole in vigore da domani lunedì 26 ottobre. Cosa è consentito fare prima e dopo le ore 18 Fino alle ore 18 è consentito: Si alla scuola, per i licei è stata fissata una didattica a distanza almeno del 75%.Si al lavoro, ma si predilige lo smart workingSi al jogging e attività motoria all'apertoSi al bar, ristorante, gelateria, pasticceria (anche la domenica e nei giorni festivi). Ci si potrà sedere al tavolo massimo in quattro persone (non si può consumare in piedi)Si al supermercato e negozi alimentariSi in farmaciaSi a fare shoppingSi dal parrucchiere e centri esteticiSi nei museiSi può andare a casa degli amici anche se "è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi"Si ai mezzi pubblici ...

