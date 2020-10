Insigne: «A mio fratello ho detto che ho un sinistro migliore del suo» (Di domenica 25 ottobre 2020) Lorenzo Insigne ai microfoni di Dazn dopo la vittoria a Benevento Derby Insigne? «È stata una bella partita, dura e sono contento del risultato e che mio fratello abbia fatto una bella prestazione» Hai parlato con tuo fratello dopo il tuo gol «Gli ho detto che avevo fato gol col sinistro e avevo il sinistro migliore del suo. Sono contento per la vittoria perché le vittorie aiutano a crescere» Le critiche dopo l’Az? «Le critiche aiutano a crescere e fanno bene, ci sta che i tifosi si aspettavano tanto, ma in campo ci sono anche gli avversari» Rapporto con Gattuso? «Da quando è arrivato ho un grandissimo rapporto, lui mi ha dato fiducia e io sto cercando di ricambiarlo, a volte penso che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 ottobre 2020) Lorenzoai microfoni di Dazn dopo la vittoria a Benevento Derby? «È stata una bella partita, dura e sono contento del risultato e che mioabbia fatto una bella prestazione» Hai parlato con tuodopo il tuo gol «Gli hoche avevo fato gol cole avevo ildel suo. Sono contento per la vittoria perché le vittorie aiutano a crescere» Le critiche dopo l’Az? «Le critiche aiutano a crescere e fanno bene, ci sta che i tifosi si aspettavano tanto, ma in campo ci sono anche gli avversari» Rapporto con Gattuso? «Da quando è arrivato ho un grandissimo rapporto, lui mi ha dato fiducia e io sto cercando di ricambiarlo, a volte penso che ...

ilnapolionline : DAZN - Insigne: 'Gol di sinistro, il mio è meglio di quello di Roberto!' - - MondoNapoli : Dazn - Insigne: 'Felice della vittoria e del goal del mio fratello. Gattuso? E' indispensabile per noi' -… - Mediagol : #Benevento-#Napoli, R. Insigne: 'Mi dispiace aver fatto il mio primo gol in #SerieA contro mio fratello' - dangiov_ : @sscnapoli @Lor_Insigne Che eurogol di sinistro. Capitano mio?????? Solo così potevamo segnare in questa partita maledetta - sportli26181512 : Benevento, Insigne jr: 'Molto emozionato, ma dispiace aver segnato contro mio fratello': Roberto Insigne, esterno d… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne mio Napoli, il desiderio di Insigne: “Spero che il mio numero venga ritirato” Napoli Calcio Live Insigne: «Era importante dare una risposta dopo la sconfitta di giovedì. Sullo scudetto…»

Queste le parole del capitano del Napoli. INSIGNE CONTRO – «Derby Insigne? È stata una bella partita, sono contento per il risultato e per la prestazione di mio fratello che ha giocato bene. Ho fatto ...

Il Derby degli Insigne: primo goal di Roberto, perla di Lorenzo

Roberto Insigne, cresciuto nel Napoli con cui ha giocato solo pochi minuti in Serie A, segna per il Benevento. Il fratello Lorenzo pareggia.

Queste le parole del capitano del Napoli. INSIGNE CONTRO – «Derby Insigne? È stata una bella partita, sono contento per il risultato e per la prestazione di mio fratello che ha giocato bene. Ho fatto ...Roberto Insigne, cresciuto nel Napoli con cui ha giocato solo pochi minuti in Serie A, segna per il Benevento. Il fratello Lorenzo pareggia.