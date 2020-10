(Di domenica 25 ottobre 2020) in programma domenica 1 novembre: il trio canterà l’Inno d’Italia Sarà Ilad aprire il ‘1 Emiratesdell’Emilia Romagna’, in programma domenica 1 novembre all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di. Il trio, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto… L'articolo Corriere Nazionale.

matteoleoni93 : @maicantar @elektero01 @miagmarsuren @amingardi @Curini Poi da qui vai a vedere i vari riferimenti bibliografici ci… - Diane_Edwards26 : RT @MusicStarStaff: CS_Domenica 1° novembre IL VOLO apre il Gran Premio di Formula 1 a Imola eseguendo l’Inno d’Italia - AdoptadaBarone : RT @MusicStarStaff: CS_Domenica 1° novembre IL VOLO apre il Gran Premio di Formula 1 a Imola eseguendo l’Inno d’Italia - AdoptadaBarone : RT @SMSNEWSOFFICIAL: Domenica 1° novembre @ilvolo apre il Gran Premio di Formula 1 a Imola eseguendo l’Inno d’Italia - tanzistefania2 : RT @MusicStarStaff: CS_Domenica 1° novembre IL VOLO apre il Gran Premio di Formula 1 a Imola eseguendo l’Inno d’Italia -

