Hearthstone | Follia alla Fiera di Lunacupa - anteprima

Leggi su eurogamer

(Di domenica 25 ottobre 2020) Di recente si è tenuto uno dei più importanti annunci di sempre per quanto riguarda, il popolare gioco di carte della Blizzard. È stata annunciata la nuova espansione del gioco, ma le importanti novità non erano incentrate su di essa, ma sugli importanti cambiamenti che verranno introdotti a breve.Ma andiamo con ordine! La nuova espansione diche andrà a chiudere l'anno della Fenice è "di", come molti avevano intuito, ma nessuno aveva immaginato la variante impazzita, il tocco hearthstoniano che le è stato dato.L'ambientazione è molto ben conosciuta dai giocatori di World of Warcraft, dato che ladiè un evento itinerante e ...