Gazzetta: ha vinto Gattuso, De Laurentiis rinuncia alla penale di 7 milioni (Di domenica 25 ottobre 2020) Scrive così Mimmo Malfitano sulla Gazzetta dello sport. Scrive che il braccio di ferro sul contratto lo ha vinto Gattuso. Ha prevalso il buon senso e la grande determinazione di Rino Gattuso, alla fine. Una contrapposizione decisa alle pretese di Aurelio De Laurentiis che ha deciso di rivedere le proprie posizioni sulla penalità di 7 milioni e venire incontro alle richieste dell’allenatore, con Giuntoli mediatore. L’ha vinto Gattuso, dunque, questo braccio di ferro, ma non è stata una resa quella del presidente, ma soltanto una decisione razionale, sostenuta dalla fiducia nel lavoro del tecnico e nella sua capacità di gestire lo spogliatoio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 ottobre 2020) Scrive così Mimmo Malfitano sulladello sport. Scrive che il braccio di ferro sul contratto lo ha. Ha prevalso il buon senso e la grande determinazione di Rinofine. Una contrapposizione decisa alle pretese di Aurelio Deche ha deciso di rivedere le proprie posizioni sulla penalità di 7e venire incontro alle richieste dell’allenatore, con Giuntoli mediatore. L’ha, dunque, questo braccio di ferro, ma non è stata una resa quella del presidente, ma soltanto una decisione razionale, sostenuta dfiducia nel lavoro del tecnico e nella sua capacità di gestire lo spogliatoio. L'articolo ilNapolista.

napolista : Gazzetta: ha vinto Gattuso, De Laurentiis rinuncia alla penale di 7 milioni Ha prevalso il buon senso. Quella di D… - fabiosenesi : @mimmo_ferretti @Gazzetta_it @PFonsecaCoach @OfficialASRoma Ma che risposta è? Tal barigelli ha deciso che ha sbagl… - kiofra1 : RT @90ordnasselA: @Gazzetta_it Succede in ogni squadra amici della Gazzetta. State sereni che l’Inter ha vinto. - MarS92__ : RT @90ordnasselA: @Gazzetta_it Succede in ogni squadra amici della Gazzetta. State sereni che l’Inter ha vinto. - AndryDipi92 : RT @90ordnasselA: @Gazzetta_it Succede in ogni squadra amici della Gazzetta. State sereni che l’Inter ha vinto. -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta vinto Milan all’esame Roma: Pioli cerca conferme nel big match La Gazzetta dello Sport Azzini, quel guizzo prima della tisi Fu lui il primo mantovano al Giro

La lunga (e poco nota) storia dei ciclisti di casa nostra alla corsa rosa Due trionfi negli anni ’30 con la Locomotiva Umana e Bergamaschi ...

Giro d'Italia, a Sestriere vince Geoghegan Hart. Hindley in maglia rosa: si decide tutto a Milano

Ultima sfida in salita prima della cronometro di Milano: sulla seconda salita verso Sestriere attaccano Dennis, Hindley e Geoghegan Hart, si staccano Kelderman e Nibali. Alla fine la spunta il britann ...

La lunga (e poco nota) storia dei ciclisti di casa nostra alla corsa rosa Due trionfi negli anni ’30 con la Locomotiva Umana e Bergamaschi ...Ultima sfida in salita prima della cronometro di Milano: sulla seconda salita verso Sestriere attaccano Dennis, Hindley e Geoghegan Hart, si staccano Kelderman e Nibali. Alla fine la spunta il britann ...