Dpcm, la protesta dei ristoratori fuori da Montecitorio: «Così chiudiamo definitivamente». Conte li incontra – Il video

Dopo la conferenza stampa sul nuovo Dpcm, il premier Giuseppe Conte ha incontrato una delegazione di tre dei circa trecento ristoratori e gestori di bar che stavano protestando davanti a Montecitorio. Come era stato anticipato, le nuove misure anti-Coronavirus impongono delle dure restrizioni nei confronti dei gestori di ristoranti, bar e altri locali. Secondo le nuove regole infatti i bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie dovranno chiudere dopo le 18. In conferenza stampa Conte ha detto che sono già pronti nuovi aiuti per le categorie più duramente colpite dalle nuove misure, tra cui anche i ristoratori, concetto che avrebbe ribadito anche durante l'incontro con gli esponenti del Movimento Imprese e Ospitalità.

Il Dpcm illustrato oggi dal Presidente del Consiglio dispone ... «I prossimi mesi saranno molto duri e alcuni Paesi hanno imboccato una strada pericolosa». Le proteste però non si fermano.

