Covid, l'immunologa Antonella Viola durissima contro il Dpcm: 'Decisioni assurde, non credo avranno impatto sui contagi' (Di domenica 25 ottobre 2020) 'Una decisione irrazionale, cieca, assurda' . Sono parole durissime quelle dell' immunologa contro il dal premier e che entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di domenica 25 ottobre. In un post ... Leggi su leggo (Di domenica 25 ottobre 2020) 'Una decisione irrazionale, cieca, assurda' . Sono parole durissime quelle dell'il dal premier e che entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di domenica 25 ottobre. In un post ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid immunologa L'immunologa Viola durissima: «Decisioni assurde, non avranno impatto sui contagi» Il Gazzettino coronavirus terapia intensiva icc casal palocco roma 1

Covid: Fauci, primi vaccini potrebbero arrivare a dicembre

"Credo che sapremo se un vaccino e' sicuro ed efficace entro la fine di novembre o i primi di dicembre", ha affermato l'immunologo Anthony Fauci, il volto più noto e autorevole della task force della ...

